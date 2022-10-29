А. Емельяненко: скину 500 рублей всем, кто увидит меня пьяного в ближайший год

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что полностью отказался от употребления алкоголя.



«Я предлагал букмекерам сделать такую ставку, чтобы кто‑то мог поставить; чтобы, если где‑то появится видео со мной такого плана, в нетрезвом состоянии, именно новое, а не старое, люди могли на это поставить. Но у букмекеров нет такого раздела.



Могу со всеми вами поспорить: если кто‑то из вас меня пьяного увидит в ближайший год, я вам всем скину по 500 рублей. А если нет, то я где‑то номер карты оставлю и вы мне скинете. Повторюсь, я с этим завязал, мы с супругой хотим продолжать род Емельяненко», — приводит слова Александра «Матч ТВ».



Напомним, 6 ноября на «ЦСКА Арене» состоится первый номерной стадионный турнир промоушена ARENA. В главном бою вечера сойдутся Александр Емельяненко и основатель промоушена Сергей Еркаев.



Последний бой Емельяненко провёл с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние проходило по правилам бокса и завершилось в первом раунде. Дацик нокаутировал соперника на 12-й секунде.

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