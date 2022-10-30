«Соцсети не одобрили». Промоутер объяснил, почему сорвался бой Фьюри с Чарром

Известный промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем поединке непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой, который состоится 3 декабря.



«Это будет сложно. Тайсон Фьюри собирался выбрать себе достаточно простой бой на 3 декабря, и мы ждали, что это будет Мануэль Чарр. Однако это было встречено с таким пренебрежением в социальных сетях, что они в итоге вместо этого поединка выбрали бой с Дереком Чисорой.



Они сказали, что продали уже 50 000 билетов, поэтому я верю, что стадион будет полным. Тайсон Фьюри — громкое имя, но люди знают и Чисору. Это немного странно, 3 декабря на стадионе без крыши, но мы, британцы, немного сумасшедшие и всё равно придём. Если бы Тайсон дрался с Чарром, возможно, никто бы не появился», — приводит слова Хирна BoxingScene.

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