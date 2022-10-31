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Бой Александра Емельяненко и Сергея Еркаева перенесён

Бой Александра Емельяненко и Сергея Еркаева перенесён
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Глава промоушена ARENA Сергей Еркаев сообщил в социальных сетях, что его поединок со звёздным российским ветераном Александром Емельяненко перенесён.

«Друзья, к сожалению, турнир от 6 ноября на «ЦСКА Арене» необходимо перенести по датам, в связи с несогласованием одного из органов.

Весь кард сохранён, под вопросом сейчас выступление только одного бойца, но, вероятнее всего, мы даже усилим этот кард ещё одной или двумя сильными парами.

Совсем скоро мы огласим новую дату – ждите официальный анонс», – написал функционер.

В своём последнем бою в сентябре Емельяненко встретился с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние прошло по правилам бокса и завершилось победой Дацика нокаутом в первом раунде.

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