Уиттакер объяснил, почему Чимаев не самый подходящий соперник для Ковингтона

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер объяснил, почему шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев является не самым подходящим соперником для американца Колби Ковингтона.
«Хамзату легко даётся борьба и его стиль ведения поединка. Он спокойно может противостоять Колби в этом компоненте. Чимаев — большой парень, за счёт габаритов он может контролировать дистанцию и имеет преимущество в радиусе действий.
Его удары не выглядят какими-то сумасшедшими, но когда они идут в связке — это высокий уровень. Хамзат отлично сочетает ударную технику с борьбой, умеет переводить в партер и делать надёжный захват. Поэтому для Колби это не самый лучший соперник», — приводит слова Уиттакера BJ Penn.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза.
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