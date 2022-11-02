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«Как агент Кремля». Редкач — об украинце Ломаченко

«Как агент Кремля». Редкач — об украинце Ломаченко
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Украинский боксёр Иван Редкач поделился мнением о критике, с которой на родине сталкивается его соотечественник, бывший чемпион в трёх весовых категориях Василий Ломаченко. По словам Редкача, всё дело в непреклонной позиции Ломаченко, который не меняет позицию, а придерживается своих убеждений.

«Почему Ломаченко сейчас жёстко хейтят? Потому что он не переобувается. У Васи своё мнение, своя точка зрения. Он в своём мире. Он закрытый, общается только со своим кругом. Он, скорее, как агент Кремля, больше к этому. А Усика уже жена вывела из себя, в политику украинскую если пойдёт, то он топит за Украину. Переобулся», — приводит слова Редкача Bukmekerov.net.

Что делает Ломаченко уникальным боксёром:

Ломаченко больше никогда не будет чемпионом. Украинец уже не тот Ломаченко больше никогда не будет чемпионом. Украинец уже не тот
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