Александр Емельяненко: бой перенести можно, а тренировки – нет

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками видеозаписью своего тренировочного процесса.

Бой 6 ноября перенести можно, а тренировки – нет. Пашем», — подписал видео Емельяненко.

А. Емельяненко: бой перенести можно, а тренировки – нет:

Напомним, ранее стало известно, что поединок Александра с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым был перенесён на неопределённое время. Изначально он должен был состояться 6 ноября. В последнем бою Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок, который проходил по правилам бокса, завершился в первом раунде, на 12-й секунде, когда Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и не смог продолжить выступление.