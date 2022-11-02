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Александр Емельяненко: бой перенести можно, а тренировки – нет

Александр Емельяненко: бой перенести можно, а тренировки – нет
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками видеозаписью своего тренировочного процесса.

Бой 6 ноября перенести можно, а тренировки – нет. Пашем», — подписал видео Емельяненко.

А. Емельяненко: бой перенести можно, а тренировки – нет:

Напомним, ранее стало известно, что поединок Александра с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым был перенесён на неопределённое время. Изначально он должен был состояться 6 ноября. В последнем бою Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок, который проходил по правилам бокса, завершился в первом раунде, на 12-й секунде, когда Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и не смог продолжить выступление.

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