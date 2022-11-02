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Тренер Хэйни оценил вероятность организации боя с Ломаченко

Тренер Хэйни оценил вероятность организации боя с Ломаченко
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Билл Хэйни, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американца Дэвина Хэйни (29-0, 15 KO), высказался о своём отношении к организации поединка со звёздным украинским ветераном Василием Ломаченко (17-2, 11 KO).

«Нам дали понять, что их команда более чем настроена на то, чтобы сделать правильные шаги ради организации поединка. Боб [Арум] сказал, что сделает всё, чтобы этот поединок состоялся.

У нас есть вся необходимая поддержка, обеспечиваемая ESPN, и я настроен оптимистично, если говорить об организации. Мы все работаем как одна команда – люди Ломаченко, люди Дэвина, Top Rank работают сообща, чтобы устроить это шоу», – сказал Билл Хэйни в интервью YouTube-каналу AKhi TV.

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