Сехудо сказал, что делает Ковингтона опасным соперником для Чимаева
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил, почему бывший претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон представляет опасность для шведского проспекта Хамзата Чимаева.
«Что делает Колби Ковингтона таким крутым, так это тот факт, что у него есть выносливость. Вот кем он является – духом американской борьбы с отличной выносливостью. И это, как по мне, то, что действительно делает Колби Ковингтона опасным.
Его прочность – его самый большой подарок, именно в этом аспекте он побеждает людей. Когда вы постоянно переходите из стойки в борьбу, то вам становится тяжело, и это то, к чему люди не привыкли», – сказал Сехудо в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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