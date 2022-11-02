Сехудо сказал, что делает Ковингтона опасным соперником для Чимаева

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил, почему бывший претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон представляет опасность для шведского проспекта Хамзата Чимаева.

«Что делает Колби Ковингтона таким крутым, так это тот факт, что у него есть выносливость. Вот кем он является – духом американской борьбы с отличной выносливостью. И это, как по мне, то, что действительно делает Колби Ковингтона опасным.

Его прочность – его самый большой подарок, именно в этом аспекте он побеждает людей. Когда вы постоянно переходите из стойки в борьбу, то вам становится тяжело, и это то, к чему люди не привыкли», – сказал Сехудо в рамках выпуска на своём YouTube-канале.