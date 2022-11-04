Александр Емельяненко: для меня честь родиться в России и быть русским

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свою фотографию с флагом Российской Федерации.

«Для меня честь родиться в России и быть русским», — подписал фото Александр.

Фото: Из личного архива Александра Емельяненко

Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил в рамках боксёрского поединка и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок. В следующем поединке Емельяненко должен сразиться с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Изначально предполагалось, что бой состоится 6 ноября на арене ЦСКА. Позже его перенесли на неопределённый срок.

Емельяненко показал свой выход силой на кольцах: