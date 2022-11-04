Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев весил 96 килограммов за шесть недель до боя с Нейтом Диазом

Чимаев весил 96 килограммов за шесть недель до боя с Нейтом Диазом
Комментарии

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев высказался о проваленном взвешивании Хамзата Чимаева в сентябре перед боем с Нейтом Диазом в рамках UFC 279.

Шведский боец чеченского происхождения превысил лимит полусредней весовой категории более чем на три килограмма. В итоге бой с Диазом был отменён и Чимаев встретился с Кевином Холландом в промежуточном весе.

«Хамзат действительно довольно крупный. Почему он тяжело гонял на последний бой? Ему сообщили о поединке за шесть недель. В тот момент его вес составлял 96 килограммов. Надеюсь, что к бою с Ковингтоном он подготовит себя лучше», — приводит слова Бадаева «Матч ТВ».

В марте следующего года Хамзат Чимаев должен сразиться с Колби Ковингтоном. Сейчас на счету бойца 12 поединков в смешанных единоборствах и 12 побед.

Новость по теме
Майк Перри: Чимаев приглашал меня к себе, но я слышал, что Чечня — опасное место
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022