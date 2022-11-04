Чимаев весил 96 килограммов за шесть недель до боя с Нейтом Диазом

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев высказался о проваленном взвешивании Хамзата Чимаева в сентябре перед боем с Нейтом Диазом в рамках UFC 279.
Шведский боец чеченского происхождения превысил лимит полусредней весовой категории более чем на три килограмма. В итоге бой с Диазом был отменён и Чимаев встретился с Кевином Холландом в промежуточном весе.
«Хамзат действительно довольно крупный. Почему он тяжело гонял на последний бой? Ему сообщили о поединке за шесть недель. В тот момент его вес составлял 96 килограммов. Надеюсь, что к бою с Ковингтоном он подготовит себя лучше», — приводит слова Бадаева «Матч ТВ».
В марте следующего года Хамзат Чимаев должен сразиться с Колби Ковингтоном. Сейчас на счету бойца 12 поединков в смешанных единоборствах и 12 побед.
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