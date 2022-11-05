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Александр Емельяненко опубликовал фото с братом Фёдором

Александр Емельяненко опубликовал фото с братом Фёдором
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своих социальных сетях выложил фотоколлаж со своим братом Фёдором Емельяненко.

Александр выложил фото с братом после того, как ответил ему на высказывание о необходимости закрыть поп-ММА. Фёдор Емельяненко ранее заявил, что подобные промоушены поощряют неуважительное отношение к соперникам и призвал найти способ бороться с поп-ММА.

Александр Емельяненко в ответ заявил, что в таком случае нужно полностью закрыть смешанные единоборства и бокс.

Александр Емельяненко и Фёдор Емельяненко

Александр Емельяненко и Фёдор Емельяненко

Фото: Социальные сети Александра Емельяненко

Александр Емельяненко свой последний поединок с Вячеславом Дациком. Бой по правилам бокса завершился нокаутом Александра уже на 12-й секунду. 6 ноября Емельяненко должен был провести поединок с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым, но бой был перенесён на неопределённое время.

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