Менеджер Ломаченко ответил на критику выступления украинца в бою с Ортисом

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), отреагировал на критику выступления его подопечного в бою с американцем Джэмейном Ортисом (16-1-1, 8 KO), который состоялся в конце октября в Нью-Йорке (США).
Напомним, Ломаченко победил единогласным решением, выиграв, согласно судейским запискам, семь, восемь и девять раундов соответственно, однако некоторые посчитали поединок конкурентнее.
«Когда у вас есть такой парень как Ортис, то вы не думаете о том, что тот же Хэйни смотрит на вас. Вы думаете о том, как победить. В социальных сетях много разговоров, но половина из них ни черта не стоит. Дайте всем этим людям выйти на ринг. Если бы это было легко, то этим занимались бы все», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:
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