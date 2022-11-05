Менеджер Ломаченко назвал причину, почему бой с Хэйни состоится

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), прокомментировал организацию поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) против американца Дэвина Хэйни (29-0, 15 KO), который, как ожидается, состоится в первой половине следующего года.
«На данном этапе я могу сказать, что да, этот бой будет следующим, потому что все заняты делом. Я знаю, что Дэвин хочет этого боя, его отец хочет этого боя и Ломаченко тоже. Top Rank заинтересованы в этом. Итак, он нужен всем. Почему он не должен состояться?» – сказал Климас в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Напомним, в своём последнем бою в конце октября Ломаченко победил единогласным решением американца Джэмейна Ортиса (16-1-1, 8 KO).
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:
- 5 ноября 2022
-
20:41
-
20:17
-
19:59
-
19:44
-
18:55
-
18:41
-
17:59
-
17:20
-
16:39
-
15:34
-
15:29
-
15:16
-
14:44
-
14:38
-
14:31
-
13:40
-
12:51
-
12:06
-
11:54
-
11:49
-
10:48
-
10:35
-
10:25
-
09:59
-
09:39
-
08:30
-
08:00
-
07:48
-
07:31
-
07:15
-
06:06
-
05:56
-
00:41
-
00:23
- 4 ноября 2022
-
23:39