Менеджер Ломаченко назвал причину, почему бой с Хэйни состоится

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), прокомментировал организацию поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) против американца Дэвина Хэйни (29-0, 15 KO), который, как ожидается, состоится в первой половине следующего года.

«На данном этапе я могу сказать, что да, этот бой будет следующим, потому что все заняты делом. Я знаю, что Дэвин хочет этого боя, его отец хочет этого боя и Ломаченко тоже. Top Rank заинтересованы в этом. Итак, он нужен всем. Почему он не должен состояться?» – сказал Климас в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Напомним, в своём последнем бою в конце октября Ломаченко победил единогласным решением американца Джэмейна Ортиса (16-1-1, 8 KO).

Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко: