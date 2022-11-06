Легендарный чемпион UFC Марк Коулман поздравил Александра Емельяненко со свадьбой
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Бывший чемпион UFC, легендарный Марк Коулман поздравил российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко с недавно состоявшейся свадьбой.
«Привет, мой друг Александр. Дружище, надеюсь, ты держишь себя в руках и остаёшься сильным, усердно тренируешься и остаёшься хорошим человеком. Ты только женился, поэтому будь хорошим мужем для супруги. Будь хорошим для жены, для всех остальных, а также усердно тренируйся, потому что ты всё ещё можешь стать чемпионом. Но ты должен усердно тренироваться. Люблю тебя, брат», — обратился Коулман в видео к Емельяненко, которое российский боец выложил в своих социальных сетях.
В октябре Александр Емельяненко сообщил, что женился на своей бывшей супруге Полине Селедцовой.
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