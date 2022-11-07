«Я чувствую это». Адесанья процитировал Мейвезера, описав настрой на бой с Перейрой
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья признался, что подошёл с особенным настроем к поединку с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится на этих выходных в Нью-Йорке (США) и возглавит турнир UFC 281.
«Мейвезер всегда считал: «Забудьте об остальных боях. Если и существует бой, который я обязан выиграть, то именно этот». И я чувствую это прямо сейчас. Если и существует бой, в котором я обязан победить, то именно этот. Вот почему всё было по-другому во время подготовки», – сказал боец в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Ранее в интервью Адесанья назвал главную цель поединка с Перейрой, заявив, что он не задумывается о защите чемпионского титула.
Новость по теме«К чёрту пояс». Адесанья назвал главную цель боя с Перейрой
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