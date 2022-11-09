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«А вы знали?» Александр Емельяненко показал татуировку паука на голове

«А вы знали?» Александр Емельяненко показал татуировку паука на голове
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своих социальных сетях новый пост, выложив старую фотографию с огромной татуировкой чёрного паука на голове.

«А вы знали?» — подписал Емельяненко фото, где он изображён полностью лысым и без бороды.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

Фото: Социальные сети Александра Емельяненко

Напомним, свой последний поединок Александр Емельяненко провёл с соотечественником Вячеславом Дациком по правилам бокса. Бой завершился победой Дацика, который отправил Емельяненко в нокаут уже на 13-й секунде первого раунда.

Позже стало известно, что Александр проведёт свой следующий поединок с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым. Однако в итоге бой, который изначально был запланирован на 6 ноября и должен был пройти в Москве, перенесли на неопределённое время.

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