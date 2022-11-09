А. Емельяненко: я не блогер, я спортсмен
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своих социальных сетях новый пост вместе со своей девушкой, в котором заявил, что не является блогером.
Напомним, ранее стало известно, что поединок Александра с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым был перенесён на неопределённое время. Изначально он должен был состояться 6 ноября. В последнем бою Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок, который проходил по правилам бокса, завершился в первом раунде, на 12-й секунде, когда Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и не смог продолжить выступление.
Ранее Емельяненко показал татуировку паука на голове.
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