«Флаг в руки ему». Александр Емельяненко — про недовольство брата Фёдора трэш-током

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал заявление своего брата Фёдора Емельяненко, осудившего трэш-ток.
«Флаг в руки ему. Не вижу ничего плохого здесь, это привлечение внимания зрителя к бою. И в Америке хайп перед боями, и в Японии. А надувать щёки сидеть и кулаком по столу стучать для важности — это будет неинтересен ни вид спорта, ни сам бой. Конечно, есть какая-то грань, рамки, которые переходить нельзя. Оскорбление родных и близких, друзей. А вот эти «эй, ты», послать друг друга…» — сказал Емельяненко в видео на своём YouTube-канале.
Александр Емельяненко в своём последнем поединке проиграл нокаутом соотечественнику Вячеславу Дацику. Следующий бой Александра должен был состояться 6 ноября с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым, но поединок перенесли на неопределённое время.
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