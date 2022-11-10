Александр Емельяненко хочет подраться со Шлеменко и Исмаиловым

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что хотел бы в дальнейшем провести бои с Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.
«У меня предварительная договорённость с Бигфутом, которая тянется очень долго. Я бы подрался с ним по боям или по боксу. Ещё подрался бы со Шлеменко: закрыл бы все вопросы, расставил точки над «i». Конечно, с удовольствием побоксировал бы с тем, с кем у Шлеменко скоро будет бой, — с Магой Исмаиловым», — рассказал Емельяненко в видео на своём YouTube-канале.
Бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым состоится 3 декабря в Екатеринбурге.
Александр Емельяненко 6 ноября должен был провести поединок с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым, но бой был отложен на неопределённый срок.
Емельяненко показал выход силой на кольцах
- 10 ноября 2022
-
12:53
-
12:44
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:23
-
10:21
-
10:11
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:31
-
09:05
-
07:04
-
00:59
-
00:43
-
00:27
- 9 ноября 2022
-
23:59
-
23:53
-
22:44
-
22:30
-
22:19
-
22:04
-
20:59
-
20:59
-
20:43
-
20:03
-
19:43
-
18:50
-
18:39
-
18:24
-
18:13
-
17:34
-
16:47
-
16:01