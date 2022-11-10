Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко хочет подраться со Шлеменко и Исмаиловым

Александр Емельяненко хочет подраться со Шлеменко и Исмаиловым
Комментарии

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что хотел бы в дальнейшем провести бои с Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«У меня предварительная договорённость с Бигфутом, которая тянется очень долго. Я бы подрался с ним по боям или по боксу. Ещё подрался бы со Шлеменко: закрыл бы все вопросы, расставил точки над «i». Конечно, с удовольствием побоксировал бы с тем, с кем у Шлеменко скоро будет бой, — с Магой Исмаиловым», — рассказал Емельяненко в видео на своём YouTube-канале.

Бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым состоится 3 декабря в Екатеринбурге.

Александр Емельяненко 6 ноября должен был провести поединок с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым, но бой был отложен на неопределённый срок.

Александр Емельяненко хочет готовить Бузову к бою. Загитовой нужно звать Фёдора? Александр Емельяненко хочет готовить Бузову к бою. Загитовой нужно звать Фёдора?

Емельяненко показал выход силой на кольцах

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022