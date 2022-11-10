Александр Емельяненко хочет подраться со Шлеменко и Исмаиловым

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что хотел бы в дальнейшем провести бои с Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.



«У меня предварительная договорённость с Бигфутом, которая тянется очень долго. Я бы подрался с ним по боям или по боксу. Ещё подрался бы со Шлеменко: закрыл бы все вопросы, расставил точки над «i». Конечно, с удовольствием побоксировал бы с тем, с кем у Шлеменко скоро будет бой, — с Магой Исмаиловым», — рассказал Емельяненко в видео на своём YouTube-канале.



Бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым состоится 3 декабря в Екатеринбурге.



Александр Емельяненко 6 ноября должен был провести поединок с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым, но бой был отложен на неопределённый срок.

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