Александр Емельяненко опроверг информацию, что вызвал на бой Артёма Дзюбу

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опроверг информацию о том, что ранее якобы вызвал на бой экс-форварда сборной России по футболу Артёма Дзюбу. Спортсмен заявил, что отвечал лишь на вопрос промоутера Владимира Хрюнова.
«Емельяненко — Дзюба. Дело начинает принимать серьёзные обороты! Отвечаю комментаторам и тем, кто уже дал интервью по этому поводу: Александр Емельяненко никого не вызывал, он дал ответ на интервью Владимира Хрюнова.
А тренер Дзюбы и по совместительству тренер Александра Волкова вообще предположил, что «Емельяненко хочет хайпануть на фамилии Дзюбы». Хотя, судя по запросам Яндекса и Гугл, хайповать нужно Дзюбе», — написал Емельяненко в своём телеграм-канале.
А. Емельяненко: я не блогер, я спортсмен.
- 11 ноября 2022
-
15:19
-
14:53
-
14:34
-
14:22
-
12:33
-
11:52
-
11:25
-
11:22
-
11:06
-
10:54
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
09:50
-
09:26
-
09:10
-
08:26
-
08:00
-
06:25
-
01:01
-
00:10
- 10 ноября 2022
-
23:06
-
22:44
-
22:20
-
21:47
-
21:09
-
20:13
-
19:32
-
19:16
-
18:51
-
18:15
-
17:59
-
17:34
-
17:23
-
16:58