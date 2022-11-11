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Александр Емельяненко опроверг информацию, что вызвал на бой Артёма Дзюбу

Александр Емельяненко опроверг информацию, что вызвал на бой Артёма Дзюбу
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опроверг информацию о том, что ранее якобы вызвал на бой экс-форварда сборной России по футболу Артёма Дзюбу. Спортсмен заявил, что отвечал лишь на вопрос промоутера Владимира Хрюнова.

«Емельяненко — Дзюба. Дело начинает принимать серьёзные обороты! Отвечаю комментаторам и тем, кто уже дал интервью по этому поводу: Александр Емельяненко никого не вызывал, он дал ответ на интервью Владимира Хрюнова.

А тренер Дзюбы и по совместительству тренер Александра Волкова вообще предположил, что «Емельяненко хочет хайпануть на фамилии Дзюбы». Хотя, судя по запросам Яндекса и Гугл, хайповать нужно Дзюбе», — написал Емельяненко в своём телеграм-канале.

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А. Емельяненко: я не блогер, я спортсмен.

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