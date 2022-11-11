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Волкановски: мысленно готов к тому, что Махачев уложит меня на настил

Волкановски: мысленно готов к тому, что Махачев уложит меня на настил
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о возможном поединке с Исламом Махачевым в начале следующего года.

«Мысленно я уже готов к тому, что Махачев уложит меня на настил. Я всегда готовлюсь к такому, но в этом случае есть много предпосылок к тому, чтобы это произошло. Но со мной будет нелегко, и Исламу будет непросто сделать то, что он планирует. Также меня тяжело удержать в партере, мои короткие ноги мне помогают в этом.

Люди вокруг говорят, что Махачев отлично скоординирован, но я буду подниматься на ноги и собираюсь провести бой в стойке», — приводит слова Волкановски пресс-служба UFC.

Поединок между Алексом Волкановски и Исламом Махачевым может состояться в Австралии на турнире UFC 284, который запланирован на февраль следующего года.

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