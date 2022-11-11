Волкановски: мысленно готов к тому, что Махачев уложит меня на настил

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о возможном поединке с Исламом Махачевым в начале следующего года.
«Мысленно я уже готов к тому, что Махачев уложит меня на настил. Я всегда готовлюсь к такому, но в этом случае есть много предпосылок к тому, чтобы это произошло. Но со мной будет нелегко, и Исламу будет непросто сделать то, что он планирует. Также меня тяжело удержать в партере, мои короткие ноги мне помогают в этом.
Люди вокруг говорят, что Махачев отлично скоординирован, но я буду подниматься на ноги и собираюсь провести бой в стойке», — приводит слова Волкановски пресс-служба UFC.
Поединок между Алексом Волкановски и Исламом Махачевым может состояться в Австралии на турнире UFC 284, который запланирован на февраль следующего года.
- 11 ноября 2022
-
17:38
-
15:57
-
15:48
-
15:34
-
15:19
-
14:53
-
14:34
-
14:22
-
12:33
-
11:52
-
11:25
-
11:22
-
11:06
-
10:54
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
09:50
-
09:26
-
09:10
-
08:26
-
08:00
-
06:25
-
01:01
-
00:10
- 10 ноября 2022
-
23:06
-
22:44
-
22:20
-
21:47
-
21:09
-
20:13
-
19:32
-
19:16
-
18:51
-
18:15