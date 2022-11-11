Чимаев сделал прогноз на главные бои UFC 281

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился прогнозом на главные бои турнира по смешанным единоборствам UFC 281, который пройдёт в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».



«Дастин Порье, Исраэль Адесанья, Вэйли Чжан», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети.



Титульный поединок за звание чемпиона в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой возглавит турнир UFC 281. Вэйли Чжан сразится с Карлой Эспарзой за титул чемпионки в минимальном женском весе. Дастин Порье сразится с Майклом Чендлером в статусном поединке легковесов.



Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре, где выиграл у Кевина Холланда удушающим приёмом. У Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Следующий бой шведско-чеченский боец должен провести с Колби Ковингтоном.