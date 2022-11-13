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Фёдор Емельяненко: действия моего брата это не популяризация спорта

Фёдор Емельяненко: действия моего брата это не популяризация спорта
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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался о своём брате Александре Емельяненко.

«Любой здравомыслящий человек, который способен провести анализ и посмотреть на действия Александра, его высказывания, поймёт, что это не популяризация здорового образа жизни, и далеко не популяризация спорта», — приводит слова Емельяненко Metaratings.

Напомним, в своём последнем бою Александр Емельяненко проиграл российскому бойцу Вячеславу Дацику на 13-й секунде боя. Ранее Емельяненко заявил, что хочет провести бой с американским видеоблогером и боксёром Джейком Полом, который в своём последнем бою одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой.

А. Емельяненко: я не блогер, я спортсмен

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