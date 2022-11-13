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Хамзат Чимаев бросил вызов Алексу Перейре

Хамзат Чимаев бросил вызов Алексу Перейре
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Непобеждённый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на победу Алекса Перейры над Исраэлем Адесаньей в титульном поединке и вызвал на бой нового чемпиона в среднем весе.

«Дайте мне сразиться с этим парнем, я финиширую его. Я готов к бою в Бразилии. Алекс Перейра, давай сделаем это, чемпион!» — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту титула против Алекса Перейры. Поединок завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.

Чимаев свой последний поединок провёл 10 сентября против Кевина Холланда на турнире UFC 273. Бой завершился победой Хамзата удушающим приёмом.

Перейра нокаутировал заигравшегося Адесанью. Чемпион получил шанс отомстить Перейра нокаутировал заигравшегося Адесанью. Чемпион получил шанс отомстить

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