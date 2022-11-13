Хамзат Чимаев бросил вызов Алексу Перейре

Непобеждённый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на победу Алекса Перейры над Исраэлем Адесаньей в титульном поединке и вызвал на бой нового чемпиона в среднем весе.

«Дайте мне сразиться с этим парнем, я финиширую его. Я готов к бою в Бразилии. Алекс Перейра, давай сделаем это, чемпион!» — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту титула против Алекса Перейры. Поединок завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.

Чимаев свой последний поединок провёл 10 сентября против Кевина Холланда на турнире UFC 273. Бой завершился победой Хамзата удушающим приёмом.

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