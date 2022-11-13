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Чимаев — президенту UFC: дай мне Перейру, я его размажу

Чимаев — президенту UFC: дай мне Перейру, я его размажу
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Непобеждённый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к президенту UFC Дане Уайту с просьбой организовать ему бой с новым чемпионом промоушена в среднем весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Этот парень дрался за пояс с рекордом 6-1. Дай мне размазать его. У меня рекорд 12-0. Дана Уайт, брат, давай сделаем это в Бразилии», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В главном бою чемпион организации в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту титула против Алекса Перейры. Поединок завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.

Чимаев свой последний поединок провёл 10 сентября против Кевина Холланда на турнире UFC 273. Бой завершился победой Хамзата удушающим приёмом.

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