Новый чемпион UFC Перейра ответил на вызов Чимаева
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Бразильский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра ответил на вызов, который ему бросил непобеждённый шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев.
«Я готов подраться с любым соперником. Сейчас я очень быстро эволюционирую. У меня отличная команда, вместе с который мы проделали отличную работу, так что я готов к любому вызову», — приводит слова Перейры пресс-служба UFC.
В ночь на 13 ноября Алекс Перейра в титульном поединке с новозеландским бойцом Исраэлем Адесаньей одержал победу техническим нокаутом и стал новым чемпионом UFC в средней весовой категории.
Всего на счету Перейры семь побед в восьми поединках в профессиональных смешанных единоборствах, у Чимаева 12 побед в 12 боях.
Новость по темеХамзат Чимаев бросил вызов Алексу Перейре
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