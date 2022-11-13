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Новый чемпион UFC Перейра ответил на вызов Чимаева

Новый чемпион UFC Перейра ответил на вызов Чимаева
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Бразильский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра ответил на вызов, который ему бросил непобеждённый шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев.

«Я готов подраться с любым соперником. Сейчас я очень быстро эволюционирую. У меня отличная команда, вместе с который мы проделали отличную работу, так что я готов к любому вызову», — приводит слова Перейры пресс-служба UFC.

В ночь на 13 ноября Алекс Перейра в титульном поединке с новозеландским бойцом Исраэлем Адесаньей одержал победу техническим нокаутом и стал новым чемпионом UFC в средней весовой категории.

Всего на счету Перейры семь побед в восьми поединках в профессиональных смешанных единоборствах, у Чимаева 12 побед в 12 боях.

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