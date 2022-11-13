Белал Мухаммад оценил шансы Чимаева в бою с Перейрой

Рейтинговый боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC американец Белал Мухаммад оценил шансы шведского проспекта Хамзата Чимаева в поединке с новым чемпионом организации в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Алексом Перейрой, нокаутировавшим новозеландца Исраэля Адесанью на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).
По мнению Мухаммада, Чимаев создаст трудности Перейре, специализирующемуся на работе в стойке, из-за своих навыков в борьбе.
«Хамзат – ужасный соперник для Алекса», – написал боец в социальных сетях.
Напомним, после выступления Перейры на UFC 281 Чимаев заявил, что досрочно победит его, попросив у UFC дать ему возможность сразиться с ним. Бразилец же ответил, что не имеет предпочтений в выборе соперника.
Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:
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