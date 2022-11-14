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«Заберём всё». Хабиб — о бое Махачева и Волкановски

«Заберём всё». Хабиб — о бое Махачева и Волкановски
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу предстоящего поединка между своим товарищем Исламом Махачевым и чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски.

«Австралия, готовься. Мы летим на ваше поле, чтобы забрать всё, что у вас есть», — написал Нурмагомедов.

Бой Махачева и Волкановски пройёдт 12 февраля на турнире по смешанным единоборсвам UFC 284 в Перте (Австралия). Александр принял решение подняться в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться за титул, которым владеем Махачев. Ислам вызвал на поединок Александра после победы над Чарльзом Оливейрой. Тот сразу же дал согласие.

Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок:

Чемпион против чемпиона! Махачеву всё-таки дали в соперники лучшего бойца UFC Чемпион против чемпиона! Махачеву всё-таки дали в соперники лучшего бойца UFC
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