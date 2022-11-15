Марк Цукерберг обратился к Волкановски по поводу боя с Махачевым

Известный американский предприниматель Марк Цукерберг обратился к австралийскому бойцу смешанных единоборств, чемпиону UFC в полулёгком весе Александру Волкановски перед его поединком с россиянином Исламом Махачевым, являющимся обладателем чемпионского пояса промоушена в лёгком весе.



«Ты получил этот бой. Не могу дождаться», — написал Цукерберг в комментариях к одному из постов Волкановски в соцсетях.



Бой между Махачевым и Волкановски состоится 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284 в Перте (Австралия). Александр принял решение подняться в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться за титул, которым владеет Махачев.

Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски: