Марк Цукерберг обратился к Волкановски по поводу боя с Махачевым
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Известный американский предприниматель Марк Цукерберг обратился к австралийскому бойцу смешанных единоборств, чемпиону UFC в полулёгком весе Александру Волкановски перед его поединком с россиянином Исламом Махачевым, являющимся обладателем чемпионского пояса промоушена в лёгком весе.
«Ты получил этот бой. Не могу дождаться», — написал Цукерберг в комментариях к одному из постов Волкановски в соцсетях.
Бой между Махачевым и Волкановски состоится 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284 в Перте (Австралия). Александр принял решение подняться в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться за титул, которым владеет Махачев.
Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:
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