Боец UFC Мурадов встретился с Флойдом Мейвезером. Фото

Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим. Спортсмены встретились в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).



«Был рад снова увидеть тебя, мой брат», — подписал фотографию Мурадов.

Фото: Из личного архива Махмуда Мурадова

В последнем поединке, который носил статус выставочного, Флойд встречался с YouTube-блогером Оладеджи Олатунджи, более известным как Deji. Бой продлился шесть раундов и завершился победой Мейвезера техническим нокаутом. Боксёр прижал своего соперника к канатам и провёл серию ударов, после чего судья принял решение остановить поединок.

Super Rizin. Флойд Мейвезер vs Микуру Асакура: