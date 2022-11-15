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Менеджер Емельяненко: в декабре Саша проведёт поединок с известным соперником

Менеджер Емельяненко: в декабре Саша проведёт поединок с известным соперником
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Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал о следующем поединке своего клиента.

«Сейчас Александр в отличной форме, он был готов к поединку, который отменился. Я вообще не уверен, что бой с Еркаевым состоится когда-нибудь. Емельяненко тренируется ежедневно, за исключением дней, когда занят телесъёмками в проектах ТНТ. Недавно завершились съёмки в одном из сериалов, где Александр сыграл в эпизодической роли. Скоро примем участие в съёмках двух юмористических программ.

Что касается спортивной карьеры, то следующий бой Александр проведёт в декабре с достаточно известным соперником. Поединок по правилам ММА, в ближайшее время сделаем анонс», — приводит слова Бурчака «Матч ТВ».

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