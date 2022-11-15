Менеджер Емельяненко: в декабре Саша проведёт поединок с известным соперником
Поделиться
Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал о следующем поединке своего клиента.
«Сейчас Александр в отличной форме, он был готов к поединку, который отменился. Я вообще не уверен, что бой с Еркаевым состоится когда-нибудь. Емельяненко тренируется ежедневно, за исключением дней, когда занят телесъёмками в проектах ТНТ. Недавно завершились съёмки в одном из сериалов, где Александр сыграл в эпизодической роли. Скоро примем участие в съёмках двух юмористических программ.
Что касается спортивной карьеры, то следующий бой Александр проведёт в декабре с достаточно известным соперником. Поединок по правилам ММА, в ближайшее время сделаем анонс», — приводит слова Бурчака «Матч ТВ».
Комментарии
- 15 ноября 2022
-
19:24
-
18:46
-
18:32
-
18:22
-
18:16
-
16:29
-
16:07
-
15:22
-
15:06
-
14:21
-
14:04
-
14:01
-
13:13
-
12:39
-
12:31
-
12:02
-
11:17
-
10:39
-
10:11
-
09:54
-
09:32
-
09:26
-
09:17
-
09:13
-
00:51
-
00:44
-
00:02
- 14 ноября 2022
-
23:51
-
23:34
-
22:58
-
22:03
-
21:40
-
20:59
-
20:47
-
20:02
Партнерский контент