Менеджер Емельяненко: в декабре Саша проведёт поединок с известным соперником

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал о следующем поединке своего клиента.



«Сейчас Александр в отличной форме, он был готов к поединку, который отменился. Я вообще не уверен, что бой с Еркаевым состоится когда-нибудь. Емельяненко тренируется ежедневно, за исключением дней, когда занят телесъёмками в проектах ТНТ. Недавно завершились съёмки в одном из сериалов, где Александр сыграл в эпизодической роли. Скоро примем участие в съёмках двух юмористических программ.



Что касается спортивной карьеры, то следующий бой Александр проведёт в декабре с достаточно известным соперником. Поединок по правилам ММА, в ближайшее время сделаем анонс», — приводит слова Бурчака «Матч ТВ».