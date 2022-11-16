«Валюта превыше наследия». Мейвезер прокомментировал свои выставочные бои
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший ответил на критику по поводу своего участия в выставочных боях. По мнению некоторых, Флойд в них участвует только потому, что испытывает трудности с финансами.
«Моя философия — никогда не прекращать получать деньги. Валюта превыше наследия. Валюта превыше наследия. Но, поверьте мне, даже если я больше никогда не проведу ни одного выставочного боя, я смогу прожить замечательную жизнь», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.
Напомним, в последнем поединке, который носил статус выставочного, Флойд встречался с YouTube-блогером Оладеджи Олатунджи и победил его техническим нокаутом.
Super Rizin. Флойд Мейвезер-младший vs Микуру Асакура:
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