«Валюта превыше наследия». Мейвезер прокомментировал свои выставочные бои

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший ответил на критику по поводу своего участия в выставочных боях. По мнению некоторых, Флойд в них участвует только потому, что испытывает трудности с финансами.



«Моя философия — никогда не прекращать получать деньги. Валюта превыше наследия. Валюта превыше наследия. Но, поверьте мне, даже если я больше никогда не проведу ни одного выставочного боя, я смогу прожить замечательную жизнь», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.



Напомним, в последнем поединке, который носил статус выставочного, Флойд встречался с YouTube-блогером Оладеджи Олатунджи и победил его техническим нокаутом.

Super Rizin. Флойд Мейвезер-младший vs Микуру Асакура: