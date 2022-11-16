Стали известны следующий соперник Александра Емельяненко и дата боя

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт следующий поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние состоится 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. Изначально планировалось, что Александр в следующем бою встретится с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Противостояние должно было пройти 6 ноября на арене ЦСКА, однако было перенесено на неопределённый срок.

А. Емельяненко встретился со знаменитым поваром Ивлевым: