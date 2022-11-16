Стали известны следующий соперник Александра Емельяненко и дата боя

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт следующий поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние состоится 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. Изначально планировалось, что Александр в следующем бою встретится с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Противостояние должно было пройти 6 ноября на арене ЦСКА, однако было перенесено на неопределённый срок.
А. Емельяненко встретился со знаменитым поваром Ивлевым:
- 16 ноября 2022
-
14:00
-
13:53
-
13:18
-
12:41
-
12:16
-
11:30
-
11:12
-
10:30
-
10:28
-
10:06
-
09:56
-
09:29
-
09:20
-
09:12
-
00:55
-
00:12
- 15 ноября 2022
-
23:25
-
22:42
-
22:32
-
22:09
-
21:55
-
20:49
-
20:18
-
19:24
-
18:46
-
18:32
-
18:22
-
18:16
-
16:29
-
16:07
-
15:22
-
15:06
-
14:21
-
14:04
-
14:01