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Чимаев отреагировал на коричневый пояс Перейры по БЖЖ двумя эмодзи

Чимаев отреагировал на коричневый пояс Перейры по БЖЖ двумя эмодзи
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Шведско-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев отреагировал на то, что действующий чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Ранее об этом сообщил известный инсайдер Ариэль Хельвани, приложив фото бразильского бойца.

Чимаев на своей странице в социальной сети отреагировал на новость о коричневом поясе Перейры смеющимися эмодзи и изображением человека, прижимающего ладонь к лицу, — так называемым фейспалмом.

Реакция Хамзата Чимаева

Реакция Хамзата Чимаева

Фото: Социальные сети Хамзата Чимаева

Алекс Перейра в ночь на 13 ноября в рамках турнира UFC 281 одержал победу нокаутом над Исраэлем Адесаньей и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. После победы бразильца Хамзат Чимаев бросил вызов Алексу и предложил ему подраться в Бразилии.

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