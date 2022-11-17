Чимаев отреагировал на коричневый пояс Перейры по БЖЖ двумя эмодзи

Шведско-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев отреагировал на то, что действующий чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу.
Ранее об этом сообщил известный инсайдер Ариэль Хельвани, приложив фото бразильского бойца.
Чимаев на своей странице в социальной сети отреагировал на новость о коричневом поясе Перейры смеющимися эмодзи и изображением человека, прижимающего ладонь к лицу, — так называемым фейспалмом.
Реакция Хамзата Чимаева
Фото: Социальные сети Хамзата Чимаева
Алекс Перейра в ночь на 13 ноября в рамках турнира UFC 281 одержал победу нокаутом над Исраэлем Адесаньей и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. После победы бразильца Хамзат Чимаев бросил вызов Алексу и предложил ему подраться в Бразилии.
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