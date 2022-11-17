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Александр Емельяненко вступился за брата Фёдора и бросил вызов Александру Шлеменко

Александр Емельяненко вступился за брата Фёдора и бросил вызов Александру Шлеменко
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался относительно конфликта своего брата Фёдора Емельяненко с Александром Шлеменко. Ранее Фёдор говорил, что считает маловероятной возможность того, что когда-нибудь пожмёт руку Шлеменко.

«На месте Шлеменко я бы помолчал. Фёдор создал Союз ММА, он дал всем возможность выступать — не только профессиональным бойцам, но и любителям. Ему виднее, как вести Союз ММА. Понял, Шура? Шлеменко, ты вместо того, чтобы паясничать в интервью, готовься. Я готов выйти с тобой по правилам ММА, бокса, по любым правилам. Готов выйти и выбить тебе зубы», — сказал Александр на своём канале в YouTube.

Марк Коулман обратился к Фёдору Емельяненко:

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