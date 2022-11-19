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Чимаев: готов подраться с Перейрой за титул и вернуться в свой вес для боя с Ковингтоном

Чимаев: готов подраться с Перейрой за титул и вернуться в свой вес для боя с Ковингтоном
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что готов драться в среднем и полусреднем весе UFC.

«Я уже сообщил об этом Дане Уайту и Шону Шелби. Я хочу драться с Алексом Перейрой в Бразилии за титул, а потом, в марте, я готов провести бой с Колби Ковингтоном, если он захочет. Думаю, я могу сразиться за чемпионский пояс в среднем весе, а потом спуститься в полусредний дивизион и сразиться с Колби», — сказал Чимаев в интервью ESPN.

В своём последнем поединке Хамзат Чимаев выиграл удушающим приёмом у Кевина Холланда. Таким образом, у Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Алекс Перейра стал новым чемпионом в среднем весе, одержав победу нокаутом над Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 281.

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