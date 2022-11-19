«Он уснёт надолго». Чимаев сравнил Ковингтона с Бёрнсом

Шведско-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев сравнил Колби Ковингтона, с которым у него может состояться бой в следующем году, с Гилбертом Бёрнсом.
«Думаю, что с Ковингтоном будет намного легче. С Гилбертом тяжело, потому что он хорош и на ногах, и в борьбе. Я мог бы с ним бороться и легко уложил бы. Просто перед боем с Гилбертом я говорил, что нокаутирую его. Поэтому я забыл о времени, о плане на бой и просто бегал за ним. Колби — не такой. Я могу перевести его, могу заставить сдаться, могу нокаутировать. Усман ронял его, Масвидаль ронял его, почему я не смогу? Если я его ударю, он не поднимется и уснёт надолго», — сказал Чимаев в интервью ESPN.
Хамзат Чимаев провёл 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 12 побед.
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