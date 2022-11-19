Чимаев: следующий год станет моим, я готов взять несколько поясов

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился планами в спортивной карьере на следующий год.



«Следующий год точно станет моим. Я побью Колби Ковингтона, затем в UFC дадут мне титульный поединок, и мне неважно, в какой весовой категории. Я готов взять несколько поясов. Правда, не думаю, что Ковингтон примет поединок со мной. Шон Шелби сказал мне, что они попытаются это сделать, но Колби не говорит ни обо мне, ни о бое. Обычно когда он реально собирается драться, то у него не закрывается рот. Но я готов к нему, если Дана Уайт просит меня о чём-то, я это делаю. Я ценю его и UFC, и то, что они делают для меня», — сказал Чимаев в интервью ESPN.



На счету Хамзата Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.

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