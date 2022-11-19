Чимаев: следующий год станет моим, я готов взять несколько поясов

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился планами в спортивной карьере на следующий год.
«Следующий год точно станет моим. Я побью Колби Ковингтона, затем в UFC дадут мне титульный поединок, и мне неважно, в какой весовой категории. Я готов взять несколько поясов. Правда, не думаю, что Ковингтон примет поединок со мной. Шон Шелби сказал мне, что они попытаются это сделать, но Колби не говорит ни обо мне, ни о бое. Обычно когда он реально собирается драться, то у него не закрывается рот. Но я готов к нему, если Дана Уайт просит меня о чём-то, я это делаю. Я ценю его и UFC, и то, что они делают для меня», — сказал Чимаев в интервью ESPN.
На счету Хамзата Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.
- 21 ноября 2022
-
00:59
-
00:57
- 20 ноября 2022
-
23:53
-
23:04
-
22:42
-
22:20
-
22:10
-
20:58
-
19:45
-
17:54
-
16:58
-
15:43
-
15:01
-
14:44
-
14:28
-
13:37
-
12:26
-
12:01
-
11:45
-
11:28
-
10:46
-
10:30
-
09:57
-
05:01
-
04:43
-
04:33
-
04:00
-
03:41
-
02:36
-
02:28
-
01:36
-
01:30
-
00:46
-
00:38
-
00:27