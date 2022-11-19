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Хамзат Чимаев назвал свой текущий вес

Хамзат Чимаев назвал свой текущий вес
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Звёздный проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев назвал свой текущий вес. По словам спортсмена, на данный момент он весит 92 кг.

«Прямо сейчас я вешу 92 кг. Не знаю, сколько это в фунтах. Это большой вес для того, чтобы укладываться в полусредний дивизион, но до марта ещё много времени.

Перед боем с Диазом я весил больше, но у меня было всего шесть недель. Теперь же у меня есть четыре месяца. Так что у меня не возникнет проблем с тем, чтобы согнать вес. Перед боем с Гилбертом Бёрнсом мне хватило двух месяцев», – сказал Хамзат в интервью ESPN.

Ранее в интервью Чимаев оценил выступление Исраэля Адесаньи в бою с Алексом Перейрой на турнире UFC 281.

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