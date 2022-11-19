Чимаев объяснил, почему не покидает полусредний дивизион UFC

Звёздный проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев объяснил, почему не покидает дивизион, несмотря на то что его вес между боями переваливает за 90 кг.

«Почему мне это нужно? Спросите Дану, спросите UFC, почему они делают это. Мне без разницы, с кем драться, я готов к любому. Они сказали, что если я подерусь с Колби, то это будет хорошо для меня. Возможно, и для них тоже. Так что давайте организовывать бой. Мне всё равно, где драться – в 77 кг или 84 кг. Я подерусь со всеми», – сказал боец в интервью ESPN.

В своём последнем бою на турнире UFC 279 в сентябре Чимаев остановил в первом раунде американца Кевина Холланда, одержав шестую победу в сильнейшей организации мира.

Ранее в интервью Чимаев оценил выступление Адесаньи в бою с Перейрой на турнире UFC 281.

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