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Чимаев ответил Нганну, который жалуется на условия контрактов в UFC

Чимаев ответил Нганну, который жалуется на условия контрактов в UFC
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Непобеждённый шведско-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев отреагировал на жалобы действующего чемпиона в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну по поводу условий контрактов в UFC.

«Понимаешь, я ценю то, что для меня делают Дана Уайт и UFC. Многие бойцы говорят, что промоушен не даёт им хороших денег и всякое подобное. Но посмотрите, кем вы были год, два или три назад. Не забывайте об этом. Лично я практически был бомжем.

Этот парень, Фрэнсис Нганну. Он говорит, что получает мало денег от UFC, но в то же время рассказывает, что раньше жил на улице. Но почему тогда не живёшь там сейчас? Нужно ценить то, что есть. Просто дерись — деньги придут», — сказал Чимаев в интервью ESPN.

Хамзат Чимаев провёл 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 12 побед.

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