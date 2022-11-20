Промоутер Боб Арум: Бетербиев и Ярд — самые разрушительные панчеры в полутяжёлом весе

Известный промоутер, глава компании Top Rank Боб Арум прокомментировал будущий поединок между своим клиентом, чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым, и британским боксёром Энтони Ярдом.



Бой состоится 28 января на «Уэмбли» в Лондоне.



«Это поединок между двумя самыми разрушительными панчерами в полутяжёлом весе. С нетерпением жду, как Бетербиев продемонстрирует свои умения и свой талант британским болельщикам. Ярд был у ринга во время последнего поединка Бетербиева, так что не испытывает какой-то неуверенности в себе. Он опасен, и я не сомневаюсь, что Артур будет настраиваться должным образом на один из самых сложных боёв в карьере», — приводит слова Арума BoxingScene.