Хамзат Чимаев показал актуальную форму. Фото

Звёздный проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC шведский боец Хамзат Чимаев (12-0) продолжает поддерживать форму в преддверии будущих выступлений и делиться с подписчиками фотографиями с тренировок.

Фото: из личного архива Хамзата Чимаева

Ожидается, что Чимаев вернётся в клетку сильнейшего промоушена в мире в начале весны и сразится с двукратным претендентом на титул американцем Колби Ковингтоном.

В своём последнем бою на турнире UFC 279, который состоялся 11 сентября в Лас-Вегасе (США), Чимаев досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда, вышедшего на замену после того, как ветеран Нейт Диаз отказался драться с уроженцем Чечни из-за проваленного взвешивания.

Ранее в интервью Чимаев назвал свой актуальный вес.

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