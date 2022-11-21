Ислам Махачев поделился впечатлениями от посещения Гран-при Абу-Даби Формулы-1

31-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, являющийся действующим чемпионом UFC в лёгком весе, рассказал о посещении Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

«Первый раз на Формуле-1. Больше всего понравился пит-стоп, очень шустрые ребята», — гласит публикация Махачева в одной из социальных сетей.

Махачев на Гран-при Абу-Даби. Фото: Фото из личного архива Ислама Махачева.

Отметим, что этап в Абу-Даби являлся заключительным в сезоне Формулы-1. Победителем этой гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл представитель «Феррари» Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул ещё один гонщик «Ред Булл», Серхио Перес.

Напомним, свой последний поединок в этом году Махачев провёл на турнире UFC 280, в котором боролся за титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Россиянин одолел его сабмишеном во втором раунде. Уже в феврале 2023 года Ислам проведёт защиту пояса против чемпиона в полусреднем весе – австралийца Александра Волкановски.

Махачев показал, как борется с Кормье.