Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чешский боец Иржи Прохазка выступил с обращением в социальных сетях к россиянину Магомеду Анкалаеву и поляку Яну Блаховичу.
«Обидно слететь с боя, когда до него осталось совсем немного времени. Ещё раз извиняюсь перед Гловером. Поздравляю Анкалаева и Блаховича с появившимся титульным шансом. Я по-прежнему чувствую себя чемпионом.
Спасибо всем, кто написал мне обращения с поддержкой. Я вернусь ещё сильнее. И я верну себе мой титул», – заявил Прохазка в социальных сетях.
Прохазка снялся с реванша против бразильского ветерана Гловера Тейшейры, этот бой должен был состояться 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США), сообщает издание Yahoo Sports.
Прохазка получил травму и освободил титул. Теперь турнир UFC 282 возглавит бой Анкалаева и Блаховича.
- 24 ноября 2022
-
11:54
-
10:24
-
10:12
-
10:08
-
09:59
-
09:55
-
09:49
-
06:52
-
06:42
-
01:23
-
00:51
- 23 ноября 2022
-
23:59
-
22:59
-
21:59
-
20:59
-
20:04
-
19:15
-
18:01
-
17:46
-
15:58
-
14:47
-
13:55
-
12:42
-
11:58
-
11:55
-
11:22
-
10:38
-
10:15
-
09:52
-
09:46
-
09:39
-
04:36
-
03:36
-
02:16
-
00:35