Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чешский боец Иржи Прохазка выступил с обращением в социальных сетях к россиянину Магомеду Анкалаеву и поляку Яну Блаховичу.



«Обидно слететь с боя, когда до него осталось совсем немного времени. Ещё раз извиняюсь перед Гловером. Поздравляю Анкалаева и Блаховича с появившимся титульным шансом. Я по-прежнему чувствую себя чемпионом.



Спасибо всем, кто написал мне обращения с поддержкой. Я вернусь ещё сильнее. И я верну себе мой титул», – заявил Прохазка в социальных сетях.



Прохазка снялся с реванша против бразильского ветерана Гловера Тейшейры, этот бой должен был состояться 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США), сообщает издание Yahoo Sports.



Прохазка получил травму и освободил титул. Теперь турнир UFC 282 возглавит бой Анкалаева и Блаховича.

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