Анкалаев сделал заявление по поводу боя за титул UFC с Блаховичем

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлом весе, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Польши Яном Блаховичем. Он состоится 11 декабря на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе и будет носить статус титульного.



«Позади много лет упорного труда, и вот я на пороге своей мечты стать чемпионом UFC. 11 декабря сделаю всё, чтоб эта мечта стала реальностью. Спасибо всем за поддержку и веру. Время пришло», — написал Анкалаев.

Анкалаев в последнем бою победил американского экс-претендента на титул Энтони Смита. Блахович ранее одолел техническим нокаутом (травма колена) представителя Австрии Александара Ракича.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу: