Блахович обратился к Прохазке, который решил освободить чемпионский титул UFC

Польский боец UFC Ян Блахович, выступающий в полутяжёлом весе (29-9), высказался о предстоящем поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым. Бой будет титульным. Он состоится в ночь на 11 декабря мск на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Блахович также пожелал здоровья чешскому бойцу Иржи Прохазке, который освободил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе из-за травмы.
«Это были самые безумные несколько часов в моей жизни. Я уехал из Варшавы, чтобы принять участие в претендентском матче, а через несколько часов приземлился в качестве претендента на титул. Я готов. Держим пальцы скрещёнными. Иржи, выражаю огромное уважение твоему решению! Выздоравливай!» — написал Блахович в своих социальных сетях.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:
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