Рой Джонс рассказал, в чём заключалась ошибка тренера Джошуа в бою с Усиком

Бывший американский боксёр, экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал, какую ошибку допустил тренер Энтони Джошуа в бою с Александром Усиком.

Чтобы подготовиться к бою-реваншу с Усиком, Джошуа расстался с Робертом Маккракеном, с которым сотрудничал на протяжении долгих лет, и нанял тренера-ветерана Роберта Гарсию.

«Они пытались что-то изменить. Но, я думаю, Энтони не совсем понимал требования — они не были донесены должным образом, чтобы он понял, что от него хотят. Я не чувствовал, что эти изменения пойдут ему на пользу, так как тренер, который готовил бойцов из более низких дивизионов, начинает учить тебя драться с тяжеловесами.

Не знаю, попадал ли Гарсия раньше в такую сложную ситуацию. Я не хотел смотреть второй бой, чтобы не терять надежду на то, что Энтони сможет победить Усика. Мой план побить Александра строился бы на той же концепции, что и у Гарсии, просто Гарсия более низкорослый парень и у него другой способ сделать это. Ему трудно объяснить габаритному боксёру то, чего ему никогда не приходилось делать», — приводит слова Джонса BoxingScene.

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