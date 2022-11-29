Алекс Перейра заявил, что Хамзат Чимаев отказался от боя с ним на UFC 283
Поделиться
Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра сообщил, что сделал предложение руководству промоушена об организации поединка в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг) со звёздным проспектом Хамзатом Чимаевым.
«Итак, я сказал UFC, чтобы они организовали мне поединок в полутяжёлом весе на UFC 283. Чимаев отказался», – сказал боец в рамках подкаста The MMA Hour журналиста Ариэля Хельвани.
Напомним, после победы Перейры над новозеландцем Исраэлем Адесаньей на UFC 281 в начале ноября Чимаев заявил, что готов провести с ним поединок 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США). Позже боец сообщил, что готов провести реванш с экс-претендентом на титул и ветераном Гилбертом Бёрнсом.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым
Комментарии
- 29 ноября 2022
-
00:14
-
00:09
- 28 ноября 2022
-
23:49
-
23:37
-
22:43
-
21:58
-
21:52
-
21:40
-
21:02
-
20:18
-
20:05
-
19:48
-
19:41
-
19:29
-
18:24
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:46
-
17:45
-
17:43
-
17:40
-
17:38
-
17:38
-
17:32
-
17:29
-
17:28
-
17:19
-
16:36
-
16:26
-
16:05
Партнерский контент