Алекс Перейра заявил, что Хамзат Чимаев отказался от боя с ним на UFC 283

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра сообщил, что сделал предложение руководству промоушена об организации поединка в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг) со звёздным проспектом Хамзатом Чимаевым.

«Итак, я сказал UFC, чтобы они организовали мне поединок в полутяжёлом весе на UFC 283. Чимаев отказался», – сказал боец в рамках подкаста The MMA Hour журналиста Ариэля Хельвани.

Напомним, после победы Перейры над новозеландцем Исраэлем Адесаньей на UFC 281 в начале ноября Чимаев заявил, что готов провести с ним поединок 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США). Позже боец сообщил, что готов провести реванш с экс-претендентом на титул и ветераном Гилбертом Бёрнсом.

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