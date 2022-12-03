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Анкалаев: надолго стану чемпионом UFC

Анкалаев: надолго стану чемпионом UFC
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Российский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев уверен, что завоюет пояс в поединке с Яном Блаховичем.

«Я, конечно же, очень рад возможности подраться за титул, не ожидал такого. Внезапно предложили пятираундовый поединок и я согласился. Для меня ничего не меняется, соперник тот же самый, только количество раундов увеличилось с трёх до пяти. Так что только вперёд. Скоро я завоюю чемпионский пояс и надолго стану чемпионом UFC. С нетерпением жду наступления этого дня, когда смогу забрать пояс домой», — сказал Анкалаев в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который состоится в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.

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